Michał Wiśniewski to ideał mężczyzny! Tak twierdzi Asia z „Chłopaków do wzięcia”

Michał Wiśniewski słynie ze swego zamiłowania do kobiet. Właśnie dobiega końca jego czwarte małżeństwo i jest bardzo prawdopodobne, że poszukuje on już kolejnej partnerki. Ostatnio Joanna Wielocha, znana jako Asia z „Chłopaków do wzięcia” powiedziała co sądzi o popularnym niegdyś gwiazdorze.

Jak dotąd Michał Wiśniewski nie zaznał małżeńskiego szczęścia przez dłuższy czas. Wszystkie jego związki rozpadały się po kilku latach.

Poprzednie żony Wiśniewskiego nawet oskarżały się o czyhanie na moment kiedy będzie on wolny. Najlepiej to widać na przykładzie Marty Wiśniewskiej i Anny Świątczak.

Teraz jak się okazuje kolejną wielbicielką wdzięku Wiśniewskiego jest Joanna Wielocha. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła ona wspólną fotografię z liderem Ich Troje wraz z następującym podpisem: „Zatańczymy jeszcze raz to tango straconych”.

To jednak nie wszystko. Gdy ktoś zapytał Wielochę o to, czy są parą, ta odpowiedziała: – Chciałabym takiego męża, to ideał mężczyzny.

Źródło: pudelek.pl