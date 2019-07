Niemcy jednak rosną! Rekordowe 83 mln mieszkańców, ale głównie dzięki przybyszom z Europy Wschodniej i imigrantom

Na koniec roku 2018 Niemcy liczyły ponad 83 miliony mieszkańców, ale ten wynik zawdzięczają w dużej mierze imigracji z krajów Europy Wschodniej, co potwierdzają opublikowane 16 lipca oficjalne statystyki.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego (FSO), migracja do Niemiec spadła w ub. roku do blisko 400 tys. osób, wobec 416 000 w 2017. Większość nowych przybyszy pochodzi jednak teraz z państw członkowskich UE (202 tys.).

Z tej grupy najwięcej nowych osiedleńców pochodzi z Rumunii (68 000), Chorwacji (29 000), Bułgarii (27 000) i dopiero na czwartej pozycji z Polski (20 000).

Do niedawna stanowiliśmy czołówkę, ale najwyraźniej atrakcyjność pracy w Niemczech dla Polaków się zmniejsza. Tymczasem Niemcy są otwarci na import pracowników, co ma związek ze starzeniem się społeczeństwa i sytuacją demograficzną, która w najbliższych dziesięcioleciach się raczej nie polepszy.

Spadła w 2018 roku liczba imigrantów z Syrii, z 60 000 w 2017 r., do 34 000 w roku ubiegłym. Nieznacznie wzrosła natomiast migracja z Afryki, z 34 do 35 tys.

