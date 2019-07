Niesamowity widok. Ogromne stado delfinów u wybrzeży Kalifornii [VIDEO]

Niesamowity widok uchwyciła kamera u wybrzeży Południowej Kalifornii. Wielkie stado delfinów skakało nad falami.

Fantastyczne tych morskich ssaków ujęcia udało wykonać się w ostatni weekend tuż przy brzegu.

Na nagraniu widać moment, w którym ogromne stado delfinów, liczące co najmniej kilkadziesiąt osobników, płynie w jednym kierunku wyskakując co chwilę ponad powierzchnię Pacyfiku.

Jak podaje autor nagrania delfiny wyglądały na bardzo szczęśliwe i można było wręcz poczuć tryskającą od nich energię.

Trudno powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania tych ssaków. Być może jest to metoda wspólnego polowania na ryby.

WHAT A SIGHT! This huge pod of dolphins was spotted over the weekend gliding through the waves off the coast of Southern California.

The man who shot the video says "they seemed super happy. You could really feel the energy." https://t.co/ijYnUwYBHq pic.twitter.com/avlgxQ2VhI

— ABC News (@ABC) 16 lipca 2019