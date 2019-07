Kinga Rusin pozuje z papierem ubrudzonym brązową mazią. Niektóre polskie modelki z Instagrama smarują tym twarz [FOTO]

View this post on Instagram

Dziewczyny! Rozbiłyście bank! Pierwsza partia BB kremów Pat&Rub www.patandrub.eu, w trzech odcinkach beżu, rozeszła się w … 16 minut! Ale już są z powrotem w zakładce „nowości”! Nasz BB krem to 3 w 1! BB krem Pat&Rub pielęgnuje, upiększa i chroni jednocześnie. Zawiera mineralny brązer (mikę) w trzech odcieniach beżu i mineralny filtr fizyczny (tlenek cynku) o faktorze spf20. Ja używam go jako pielęgnacyjnego i ochronnego podkładu – świetnie kryje a jednocześnie jest lekki i nie zapycha porów. Przed nałożeniem BB kremu stosuję klasyczną pielęgnację Pat&Rub: płyn, tonik, ekoampułka i krem na dzień. Czekam aż wszystko porządnie się wchłonie (Ok. 10-15 min) i dopiero wtedy nakładam BB krem. Dokladnje tak samo, jak zazwyczaj robi się z podkładem. Szczególnie w upał nasza skóra nie znosi żadnego dodatkowego obciążenia. Klasyczne podkłady albo przesuszają skórę albo uniemożliwiają jej prawidłowe oddychanie, powodując zwiększone wydzielanie sebum. Dlatego nasze BB kremy to idealne rozwiązanie. Wybierz odpowiedni dla siebie odcień beżu kierując się kolorem swojej karnacji. Kolor BB kremu i kolor Twojej skóry nie muszą być identyczne, ważne żeby się zgadzały odcienie. Nasze BB kremy idealnie się ze skórą integrują, utleniają się, dostosowując kolor do naszego. Sprawdzając kolor naszego BB kremu nie nakładajcie go na dłoń czy przedramię! Tam skóra ma inną niż na twarzy zarówno strukturę jak i przepuszczalność, dlatego produkt inaczej się tam utlenia. Kolor zawsze sprawdzamy na twarzy. Nasze BB kremy można ze sobą mieszać w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego koloru. Ja używam teraz (jestem „muśnięta” słońcem) krem BB2 (średni beż), ale policzki konturuję BB3 (ciemny beż), a pod oczy, żeby lekko rozjaśnić skórę, nakładam BB1 (jasny beż). Zapraszam na zakupy do naszego sklepu www.patandrub.eu. Na razie to jedyne miejsce gdzie można kupić nasze nowości. Czekam na Wasze wrażenia. Piszcie!💚💚💚💚💚💚💚💚