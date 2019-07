Od piątku nie wyślesz kury pocztą

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne, Poczta Polska od 19 lipca 2019 r. zawiesza przyjmowanie przesyłek zawierających żywe ptaki – poinformowała we wtorek Poczta Polska.

Według prognoz pogody od piątku 19 lipca temperatura w kraju ma wzrosnąć. Jak informuje IMGW w Warszawie temperatura wzrośnie w piątek do 26 st., w sobotę do 27 st., a w niedzielę do 28 st.

„Decyzja została podjęta w celu ochrony życia i zdrowia zwierząt” – napisano w komunikacie.

Jak informuje Poczta Polska ograniczenia dotyczą usługi paczka pocztowa oraz Pocztex. (PAP)