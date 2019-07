Reglamentowane wejścia na Monte Blanc! Alpinistyczna rewolucja i do 300 tys. euro grzywny

Od tego roku po raz pierwszy wprowadzono przepisy reglamentujące wejścia na najwyższy szczyt Europy. Aby dostać się ma 4 809 m Mont Blanc „Królewską drogą”, konieczne będzie obowiązkowe zarezerwowanie sobie wcześniej takiego wyjścia w jednym z trzech schronisk.

W tym celu należy wybrać jako bazę jedno z trzech schronisk na tej trasie: Orle Gniazdo, które dysponuje 20 miejscami, Tête Rousse (74 miejsca) lub schronisko du Gouter (120 miejsc). Dopiero po rezerwacji pobytu w schronisku, można wyruszyć na szczyt.

Na Tête Rousse utworzono dodatkowo 40-osobowy obóz w namiotach zbiorowych. W sumie pozwala to na wspinaczkę w ciągu jednego dnia tylko 254 alpinistom.

Przewodnicy tłumaczą takie ograniczenia sporym bałaganem, jaki turyści czynili pod Mont Blanc, który zaczęto traktować niczym jakiś park rozrywki. Jean-Marc Peillex, burmistrz komuny Saint-Gervais, na której znajduje się „Droga Królewska”, utworzył „Białą Brygadę” z przewodników górskich, która teraz pilnuje porządku na szlaku i sprawdza, czy turyści posiadają rezerwację w wyznaczonych schroniskach.

Jest też i druga ciemniejsza strona wprowadzonych regulacji. Alpiniści skarżą się, że taką rezerwację jest zrobić dość trudno, a w dodatku rozmaite nowe przepisy powodują, że traktuje się ich jak niesforne dzieci.

