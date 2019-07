Skazany zaocznie we Włoszech za terroryzm imam Krekar został aresztowany w Norwegii! Teraz czeka go ekstradycja

Mułła Krekar został zatrzymany przez norweskie służby wywiadowcze PST. Nastąpiło to dzień po ogłoszeniu wyroku skazującego na tego duchownego islamskiego przez włoski sąd za udział w „przestępczym spisku terrorystycznym”. PST i policja w Oslo dokonały zatrzymania niemal natychmiast po dostarczeniu im międzynarodowego nakazu aresztowania.

Teraz sprawę ekstradycji Krekara rozstrzygnie już w środę 17 lipca norweski sąd. 63-letni mułła, który naprawdę nazywa się Najumuddin Ahmad Faraj jest uchodźcą w Norwegii od 1991 r. Włoski sąd w Bolzano wydał na niego wyrok 12 lat więzienia.

Italy sentences Mullah Krekar to 12 years in prison https://t.co/Q5gSvWYVjw #NRTnews #TwitterKurds #Kurdistan #Italy #Norway #AnsaralIslam pic.twitter.com/F1UPKeflLI

Mułła był sądzony zaocznie. W czasie procesu jego pięciu współoskarżonych otrzymało kilkuletnie wyroki. Krekar jest fundamentalistycznym kaznodzieją, Kurdem z Iraku. Kierował kurdyjską siecią dżihadystów Rawti Shax, która ma być powiązana z organizacją Państwa Islamskiego (IS).

Controversial cleric Mullah Krekar is arrested in Norway after Italian extradition request https://t.co/fcbpAyMMDp

