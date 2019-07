Świat na krawędzi wojny. Rosyjskie bombowce strategiczne nad Bałtykiem [VIDEO]

Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 pojawiły się nad Bałtykiem. Na spotkanie wyleciały im myśliwce z Finlandii, Szwecji oraz Danii.

Dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 przeprowadziły 15 lipca 7 godzinny patrol nad Morzem Bałtyckim. Na części trasy były eskortowane przez myśliwce Su-35S i samolot wczesnego ostrzegania A-50.

Lot odbył się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Jak poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony na niektórych etapach trasy rosyjskim samolotom towarzyszyły myśliwce F-16 z Duńskich Sił Powietrznych, F/A-18 Fińskich Sił Powietrznych i JAS-39 Gripen szwedzkich sił powietrznych.

Ponaddźwiękowe bombowce strategiczne Tu-160, w kodzie NATO oznaczone jako „Blackjack”, są przystosowane do przenoszenia broni nuklearnej. Stosunkowo rzadko zapuszczają się nad Bałtyk i raczej mało prawdopodobne, by zostały użyte bojowo w tym rejonie.

Zasięg przenoszonych przez nie pocisków manewrujących CH-55SM to 3000 km, więc nie ma potrzeby zbliżania się do atakowanego celu i narażania na zestrzelenie przez myśliwce lub obronę przeciwlotniczą przeciwnika.

Mamy więc do czynienia z pokazem siły. Ostatni tego typu przelot nad Morzem Bałtyckim z udziałem bombowców Tu-160 miał miejsce we wrześniu 2018 roku.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 lipca 2019