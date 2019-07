To będzie prawdziwy hit! Przeciwnikiem Marcina Najmana w walce na gołe pięści będzie … Bonus BGC. Zarobią miliony na PPV

Tego już nie można nazwać walką 100-lecia, ani też 1000-lecia. To będzie hit, na którym ktoś wzbogaci się o grube miliony. Dwóch „fajterów” Marcin „El Testosteron” Najman i Piotr „Bonus BGC” Witczak prawdopodobnie zmierzą się w walce na gołe pięści.

Jeszcze kilka dni temu na swoim facebookowym profilu Marcin „El Testosteron” Najman ogłaszał powrót do sportów walki, tym razem jednak w zupełnie nowej formule, a mianowicie walce na gołe pięści. Jednocześnie pięściarz zapewnił, że zna już swojego przeciwnika, ale nie na razie nie poda jego nazwiska.

Osoby interesujące się sportami walki natychmiast połączyły powrót Najmana z rewanżowym pojedynkiem z Pawłem „Trybsonem” Trybałą, z którym to przegrał na ostatniej gali FFF. Po walce obydwaj panowie zapowiadali, że mogą się spotkać w ringu kolejny raz, tym razem w formule, która będzie odpowiadała pięściarzowi z Częstochowy.

Plotka jednak szybko została zweryfikowana i pojawiła się zupełnie nowa wersja wydarzeń, a mianowicie pojedynek z popularnym youtuberem „Bonusem BGC”. Sam zainteresowany wyraził chęć pojedynku na swoim profilu.

Nie ma co prawda 100 procentowej pewności, jednak w tej historii jedna kwestia jest pewna, włodarze federacji FAME MMA na pewno dążyć będą do takiego zestawienia. Obydwaj panowie, mimo, że w swojej karierze raczej nie wygrywają, to wywołują ogromne zainteresowanie i emocje. To zapewniłoby ogromną oglądalność gali i równie duże zyski ze sprzedaży biletów i PPV.

Źródło: Facebook.com/BonusBGCOfficialProfile / NCzas.com