To już istna plaga! Lewactwo znów atakuje katolików! Tym razem kobieta rzuciła się na księdza na oczach tysięcy wiernych [VIDEO]

To już istna plaga, Kościół katolicki jest atakowany z każdej strony. Od filmów Hollywood po czynne ataki na księży. Tym razem brazylijski ksiądz Marcelo Rossi został zaatakowany podczas mszy świętej. Kobieta ponoć jak piszą brazylijskie media z poglądami mocno lewicowymi zrzuciła duchownego na oczach 50 tysięcy wiernych! Wszytko zostało nagrane.

Do ataku na duchownego ks. Rossi doszło podczas, gdy ten odprawiał mszę świętą w Cachoeira Paulista. Cel ataku był nieprzypadkowy bo w nabożeństwie uczestniczyło ok. 50 tysięcy wiernych. Co więcej wydarzenie było transmitowane w telewizji.

Na nagraniu widzimy, że podczas rozmowy księdza Rossiego, kobieta rzuca się na niego spycha go z podestu. Atak został zarejestrowany przez kamery. Na nagraniu widać, że gdy duchowny poleciał na ziemię, kobieta jeszcze bardziej rzuciła się w jego stronę.

Napastniczka została aresztowana przez służby. Ksiądz Rossi poza małymi stłuczeniami nie odniósł poważnych obrażeń i po kilkunastu minutach powrócił na scenę, by kontynuować nabożeństwo.

Poniżej nagranie.

Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova. Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre. Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019

Źródło: Twitter