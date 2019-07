Turyści próbowali ukamienować rybę-miecz. Zwierzę zdechło! Grecy stworzyli petycję o ukaraniu zwyrodnialców [VIDEO]

Głupota ludzka czasami nie zna granic. Turyści w Grecji próbowali ukamienować rybę-miecz. Nie długo później zwierzę zdechło. Teraz Grecy domagają się ukarania zwyrodnialców.

Na YouTubie, Facebooku i Twitterze pojawiło się nagranie na którym widać jak grupa trustów w Grecji męczy rybę-miecz. Paru mężczyzn próbowało ją złapać, pozostali z kolei rzucali w nią kamieniami.

Ryba prawdopodobnie przypłynęła w celach rozrodczych, przestraszona jednak przez turystów odpłynęła. Niedługo później odnaleziono ją martwą i istnieje duże prawdopodobieństwo, że winnymi śmierci są kamienujący ją mężczyźni.

Grecy stworzyli petycję o ukaranie zwyrodnialców, a także niereagujących pracowników portu. Podpisało się pod nią już 27 tysięcy osób.

Petycja, gdy zbierze odpowiednią ilość podpisów, zostanie wysłana do policji oraz instytucji zajmujących się ochroną praw zwierząt.

