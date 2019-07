UWAGA na Cash trapping! Nowy sposób bankomatowych złodziei

Santander Bank Polska ostrzega przed tak zwanym cash trappingiem. To metoda stosowana przez oszustów, polegająca na montowaniu specjalnej listwy blokującej możliwość wyjęcia pieniędzy z bankomatu.

To nowy sposób wyciągania pieniędzy z bankomatu. Do tej pory złodzieje stosowali dość skomplikowany system wyciągania pieniędzy zwany skimmingiem. Dokonywali montowania ukrytej kamerki w bankomacie oraz urządzenia do odczytu danych, a następnie znając numer pinu oraz dane z paska karty, gdzieś w innym miejscu, a nawet w innym kraju wyciągali pieniądze.

Teraz system jest bardzo uproszczony. Nadal nakładają listwy na bankomat, które są przyklejane, ale nie po to żeby poznać numer pinu ale po to żeby ta listwa zatrzymywała pieniądze w maszynie.

Klient jest przekonany że bankomat jest zepsuty i odchodzi wtedy zjawiają się złodzieje usuwają listwę a następnie bez trudu pobierają pieniądze.

Bank doradza, aby sprawdzić przed skorzystaniem z bankomatu, czy nie ma na nim śladów kleju oraz czy do elementów urządzenia nie są przytwierdzone dodatkowe nakładki.

Źródło: TVN24