Dlaczego aktorzy tak często się rozwodzą? Cezary Pazura wyjaśnia [VIDEO]

Cezary Pazura na swoim kanale na YouTube odniósł się ostatnio do kwestii rozwodów wśród aktorów. Zjawisko to jest prawdziwą plagą, małżeństwa wielu polskich artystów naprawdę często się rozpadają. Co na ten temat sądzi Pazura?

Cezary Pazura opublikował ostatnio film, na którym odpowiada na pytania internautów. Widzowie pytali go o naprawdę różne rzeczy, nie tylko związane z aktorstwem. Jedna z internautek zapytała artystę, dlaczego w tej grupie zawodowej jest tak wiele rozwodów?

Pazura powiedział, że ślub to nie jest zakup sukienki lub samochodu. Zwrócił także uwagę na to, że tak naprawdę nigdy z zewnątrz nie wiadomo dlaczego dany związek się rozpada, dlatego też odniósł się do swojego przypadku. Wyznał, że nigdy nie przypuszczał, że będzie się w przyszłości rozwodził.

Pazura stwierdził także, iż to media rozdmuchują temat rozwodów wśród aktorów, by na tym zarabiać, a w rzeczywistości ich odsetek jest podobny jak w innych grupach zawodowych. Dodał także, iż narzędziem pracy aktora jest on sam, przez co wielu z nich jest naiwnymi, bo inaczej nie byliby dobrzy w swoim fachu. W każdym razie decyzja o rozwodzie jest obustronna.

Aktor zwrócił uwagę, że obecnie żyjemy w świecie jednorazówek, co ma także wpływ na relacje międzyludzkie. Konsumpcjonizm zmienił bowiem postrzeganie rzeczywistości, w tym związków. Z kolei w środowisku aktorów istnieje jeszcze więcej pokus, z którymi nie wszyscy potrafią sobie poradzić.

