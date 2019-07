Donald Tusk rzucił ręcznik. Nie będzie pomagał opozycji. Nawet on nie wierzy w jej zwycięstwo

Donald Tusk nie wesprze kampanii wyborczej polityków opozycji ponieważ nie wierzy, iż pokona ona PiS. Wiele wskazuje na to, że to jego koniec w krajowej polityce.

Informacje na ten temat pojawiły się w politycznych kuluarach konwencji programowej Platformy Obywatelskiej w ostatni weekend. Donald Tusk miał powiedzieć swoim znajomym, że nie wierzy w wyborczy sukces opozycji.

Dziennikarze Wirtualnej Polski rozmawiali na ten temat z anonimowymi politykami PO. Twierdzą oni, że Tusk uważa, że wybory są stracone i nie włączy się w kampanię wyborczą.

Wpływy na taką decyzję miały przegrane przez Koalicję Europejską wybory do PE w maju i to co się wydarzyło po nich, czyli rozpad zjednoczonej opozycji.

– Tusk już zrezygnował z planów powrotu do polskiej polityki i budowania nowej politycznej siły na bazie Platformy – powiedział dziennikarzowi wp.pl jeden z polityków tej partii.

Nie spełniły się plany stworzenia „Ruchu 4 czerwca” pod egidą Tuska. Były premier nie zostanie także patronem ruchu samorządowców, którzy zamierzają wystartować do Senatu.

Oznacza to, iż Donald Tusk może zakończyć polityczną karierę w Polsce i nie wystartuje w walce o prezydenturę tym bardziej, że w PO większą popularnością cieszy się kandydatura Rafała Trzaskowskiego czy Bartosza Arłukowicza.

Jeżeli okaże się to prawdą Tuskowi pozostanie kariera w organizacjach międzynarodowych lub dobrze płatne wykłady.

Źródło: wp.pl