Elon Musk chce podłączyć ludzki mózg do komputera. Nad rozwiązaniem pracuje od 2 lat jego firma Neuralink [VIDEO]

Elon Musk ujawnił we wtorek plany podłączenia ludzkiego mózgu do komputera za pomocą neurozłącza. Jego firma Neuralink testuje już to rozwiązanie na zwierzętach. Testy na ludziach mają się rozpocząć w przyszłym roku.

Stojący na czele SpaceX i Tesli Elon Musk twierdzi, że ta technologia pozwoli na leczenie wszelkich chorób mózgu i stworzenie „superinteligencji”.

Czip stanowiący interfejs mózg-maszyna ma mieć rozmiar 4mm x 4mm. Według Elona Muska urządzenie ma łączyć się z mózgiem za pomocą tysięcy niewielkich włókien o średnicy mniejszej od ludzkiego włosa poprzez 4 otwory w czaszce.

Włókna umieszczone w mózgu, będą wykrywały aktywność naszych neuronów, przesyłając następnie sygnał do specjalnej aplikacji na smartfony. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa procedury, implantacją zajmie się specjalnie opracowany przez niego robot. Natomiast cała operacja będzie się odbywała pod nadzorem neurochirurgów.

Maszyna nie będzie musiała wiercić w czaszce dziury, lecz przy pomocy lasera stworzy niewielki, 2 mm średnicy otwór. To właśnie on posłuży do umieszczenia włókien w mózgu. Elektrody połączą się następnie z niewielkim urządzeniem umieszczonym za uchem pacjenta, przypominającym aparat słuchowy. Nie będą jednak potrzebne żadne przewody, gdyż cała komunikacja odbywa się drogą bezprzewodową, za pomocą technologii Bluetooth.

Musk chce, by kliniczne testy na ludziach pierwszego chipu o nazwie N1 rozpoczęły się już na początku 2020 roku. Na razie Neuralink planuje stosowanie wynalazku u pacjentów całkowicie sparaliżowanych w wyniku uszkodzenia górnej części rdzenia kręgowego. Próby zakładają instalację czterech takich elektrod w ich mózgach.

Warto dodać, że projekt jest rozwijany już od kilku lat i był już testowany na zwierzętach. Początkowo jego możliwości sprawdzano na szczurach. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Kalifornia prowadzone są także eksperymenty na małpach. W czasie testów udało się sprawić, że małpa kontrolowała komputer swym umysłem.

Elon Musk’s new company @neuralink I’m excited. It’s about time we got a proper high bandwidth way to interface directly from the brain. pic.twitter.com/vsix4Ow5Y0 — Sipan Steve Nazaryan (@SipanSteve) 17 lipca 2019

Źródło: The Telegraph/ The Guardian