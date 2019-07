„Gra o Tron” przyniosła mu sławę i szacunek. Wpis Lily Allen przypomniał światu, że kiedyś przedstawiła go jako bezrobotnego ćpuna [VIDEO]

Piosenkarka Lily Allen, znana z m.in. hitu „Smile” pogratulowała odtwórcy roli Theona Greyjoya w „Grze o Tron” nominacji do nagrody Emmy. To przypomniało wszystkim, że kiedyś przedstawiła go jako bezrobotnego ćpuna.

Lily Allen pogratulowała odtwórcy roli Theona Greyjoya w „Grze o Tron” nominacji do nagrody Emmy – wiele osób dopiero po tych gratulacjach dowiedziało się, że Alfie Allen jest młodszym bratem 34-letniej piosenkarki.

„Mój młodszy brat jest nominowany do nagrody Emmy. Nikt nie zasługuje na nią bardziej, niż on. Jestem tak bardzo z niego dumna” – napisała w swoich mediach społecznościowych Lily.

Po tym rozpętała się prawdziwa burza, a fani piosenkarki podzielili się na tych, którzy dopiero co dowiedzieli się o tym, że Alfie jest jej bratem i na tych, którzy postanowili jej coś wypomnieć.

Jeden z najgłośniejszych hitów Lily Allen to numer pt. „Alfie” i opowiada o… młodszym bracie będącym bezrobotnym ćpunem…

„Mogę tylko siedzieć z boku i patrzeć, jak marnujesz sobie życie. Musisz znaleźć pracę, ponieważ rachunki same się nie zapłacą. Podnieś swój leniwy tyłek, Alfie, proszę użyj swojego mózgu” – można usłyszeć w piosence.

„Mówię to tylko dlatego, że się martwię. Mógłbyś przestać szarpać moje włosy? Nie ma potrzeby przeklinać” – to również przetłumaczony fragment utworu.

Ponadto w tekście jest również wers o tym, że Alfie nic nie robi tylko non stop pali marihuanę. W teledysku zaś jest scena, w której Lily przyłapuje brata na masturbacji w której wspomaga się zdjęciami lalek.

Gdy to nagrywała to nie mogła przewidzieć, że jej gwiazda kiedyś przygaśnie za to jej brat zrobi naprawdę sporą karierę i będzie miał szansę na prestiżową nagrodę.

Sam aktor swoją nominację do nagrody Emmy skomentował bardzo skromnie:

„Nie spodziewałem się tego. To niesamowite. Jest wielu aktorów, których podziwiam w tej kategorii, a samo bycie wśród nich jest niesamowite. Właśnie wróciłem do domu i próbuję to przetrawić razem z moim psem. To ogromny zaszczyt. To niesamowite” – napisał Alfie Allen.

