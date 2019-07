Kancelaria Zełenskiego zapowiada: Będzie zgoda na ekshumację ofiar Rzezi Wołyńskiej. „Musimy budować sojusz, mamy wspólnego wroga”

Jesteśmy świadomi naszej historii i powinniśmy poczynić niezbędne kroki, żeby znaleźć możliwość współistnienia. Mamy jednego wspólnego wroga i musimy żyć razem w przyjaźni i pokoju – mówił w trakcie konferencji prasowej zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wadym Prystajko.

Słowa przedstawiciela administracji prezydenta Zełenskiego, to kolejny polityczny apel, w którym strona Ukraińska wyraża chęć zacieśnienia współpracy z polskim rządem. Wcześniej bardzo podobne frazy padały z ust samego Wołodymyra Zełenskiego, w trakcie spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

Jednym z najważniejszych tematów ostatnich dni, był powracający problem ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, której domagają się Polscy historycy. Do tej pory, jeszcze w trakcie rządów Petra Poroszenki temat był zupełnie pomijany przez rząd w Kijowie, a jeśli już dochodziło do rozmów to strona ukraińska sukcesywnie blokowała jakiekolwiek działania badaczy z IPN.

Sytuacja po przejęciu władzy przez Zełenskiego znacząco się jednak zmieniła. Po nowym prezydencie widać chęć usilnego poszukiwania sojuszników, a takim niewątpliwie może być Polska. W związku z tym oprócz spotkań ministrów czy samych prezydentów, padają także ważne deklaracje m.in. ta o udzieleniu zgody na ekshumację.

Spotykałem się z doradcą prezydenta Andrzeja Dudy i uzgodniliśmy, że w najbliższym czasie spotkamy się, żeby pomóc w popchnięciu wszystkich kwestii. Ekshumacja jest tylko jedną z nich – mówił Prystajko w trakcie briefingu prasowego.

Najprawdopodobniej, oficjalne wyrażenie zgody i chęci współpracy historyków padnie 1 września, w trakcie obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Swoją obecność na uroczystościach w Warszawie potwierdził już Wołymyr Zełenski, który nie ukrywa, że chce doprowadzić do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawiecki.

Źródło: ZIK.ua / Unian / NCzas.com