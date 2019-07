Michalkiewicz ostro o programach socjalnych PiS-u. „Niewolnik musi pracować na swojego pana, czy mu się to podoba czy nie”

Publicysta „Najwyższego Czasu!”, Stanisław Michalkiewicz, odniósł się do nowej propozycji rządu Prawa i Sprawiedliwości, by teraz także niepełnosprawni dostawali „500 plus”. – No wreszcie – cieszy się kpiąco Michalkiewicz.

Michalkiewicz odniósł się do rządowego projektu dodatku w wysokości 500 złotych dla niepełnosprawnych – niezdolnych do samodzielnej egzystencji – które miałyby być wypłacane osobom, które ukończyły 18 lat i których dochód nie przekracza 1100 złotych.

– Dodam, że od 1 października to świadczenie ma być wypłacane, tak żeby Ci niepełnosprawni nie zapomnieli kto im to świadczenie przyznał. Bo oni mają dobrą pamięć, ale czasami krótką (…) więc żeby pamiętali, że to obóz dobrej zmiany – przypomina Michalkiewicz.

Dodaje także, że świadczenie to będzie przyznawane osobom powyżej 18 roku życia, a więc jedynie tym którzy mogą głosować w wyborach. Dalej publicysta odniósł się do słów Iwony Hartwich, która „500 plus” na niepełnosprawnych określiła mianem „policzka”.

– Przecież o to chodziło, żeby przyznać te 500 złotych. To wtedy nie był to policzek, a teraz jest? Trzeba to wyjaśnić, skąd taka zmiana poglądów – mówi Michalkiewicz.

– Jakby przyznał (Morawiecki – red.) od 1 lipca to w październiku wszyscy by już zapomnieli, kto im to świadczenie przyznał. Pomyśleliby, że to tak zawsze było i to im się należy, nie byliby wdzięczni i mogliby nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość – podkreślił publicysta.

Michalkiewicz odniósł się też do słów Korwin-Mikkego w Polsat News. Prezes partii KORWiN mówił, iż 500 plus dla niepełnosprawnych to kolejne przedwyborcze przekupstwo, a państwo nie jest od tego by dawać pieniądze, a pomoc powinna być organizowana dobrowolnie.

– Ma rację. To jest kolejne przekupstwo przed wyborami. Państwo nie jest od tego, żeby dawać pieniądze, tylko żeby brać je od obywateli i przeznaczać na wojsko, policję itp. Natomiast jeżeli państwo zabiera jednego obywatelowi, żeby dać drugiemu, to ten pierwszy jest niewolnikiem drugiego (…) Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana, czy mu się to podoba czy nie – podsumował Stanisław Michalkiewicz.

Źródło: YouTube: Stanisław Michalkiewicz