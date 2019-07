Nad Wisłą coraz drożej. Ceny w Polsce rosną najszybciej w całej Europie

Całkiem niedawno reżymowa telewizja TVP informowała w „Wiadomościach” o tym, że Polacy płacą jedne z najniższych cen w Europie. To prawda, czego jednak nie powie Wam TVP? Chociażby tego, że różnica w płacach z bogatymi państwami Europy jest jeszcze większa, a ponadto ceny w Polsce rosną najszybciej w całej Europie.

Ceny w Polsce stanowią nieco ponad połowę średnich cen w Unii Europejskiej. Jednocześnie średnie pensje w Polsce stanowią jedną trzecią tych unijnych, a to oznacza, że siła nabywcza w Polsce jest niższa niż na Zachodzie. Abyśmy mogli być zadowoleni ceny w Polsce musiałyby również stanowić jedną trzecią tych unijnych.

Polska jest na szarym końcu jeżeli chodzi o płace w Unii Europejskiej – niższe ceny mają jedynie Bułgaria i Rumunia. Jednak to właśnie w naszym nieszczęśliwym kraju ceny rosną najszybciej w Europie. Jeszcze w 2015 roku ceny w Polsce stanowiły 51.1 procent unijnych, a w 2018 roku już 54.3 procent. Można powiedzieć, że wzrost jest nie duży, ale jednak odczuwalny.

Warto zauważyć jak zmieniały się ceny na przestrzeni lat. Do obecnych 54.3 procent można porównać poziom cen, które mieliśmy w 2004 roku. Wówczas stanowiły one 46.7 procent cen zachodnioeuropejskich. Które produkty podrożały najbardziej?

Na pierwszym miejscu znajdują się ubrania i obuwie, które rok do roku podrożały blisko o 10 procent (2018 do 2017 – red.). W tym samym okresie pieczywo podrożało o 2 procent. Z kolei na przestrzeni pięciu ostatnich lat (2018 do 2013 – red.) najbardziej odczuwalny był wzrost cen owoców i warzyw wynoszący 13.4 procent oraz olejów i tłuszczy roślinnych, które podrożały o 2 procent.

Tendencja wzrostu cen widoczna w ostatnich latach ma także utrzymywać się w kolejnych latach. Na całe szczęście pozostają nam także podwyżki pensji. Można więc powiedzieć, że gonimy Zachód, ale w bardzo ślamazarnym tempie. Dominującym w Unii Europejskiej Niemcom i Francji zależy na tym, by utrzymać Polskę w odpowiednim dystansie.

Źródło: money.pl