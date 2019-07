Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Już w weekend wszyscy to odczujemy [PROGNOZA POGODY]

Wygląda na to, że lipcowe ochłodzenie dobiega końca. Nareszcie wraca prawdziwe lato. W weekend będzie nawet do 29 stopni Celsjusza. Niestety pojawią się groźne i liczne burze z opadami.

Jak informuje IMGW na północnym wschodzie Polski będzie oddziaływać niż znad zachodniej Rosji, a na południowym zachodzie i południu płytka zatoka niżowa z mało aktywnym frontem ciepłym. Chłodne powietrze, które napłynęło znad północnego Atlantyku, będzie transformować się nad Polską, tzn. osuszać i nieco ocieplać.

W czwartek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na Podlasiu możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, zwłaszcza na południu kraju, i tam gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. W Sudetach i Tatrach lokalnie burze z opadem do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st., 20 st. na północy, 22 st., 23 st. w centrum i na wschodzie, do 26 st. na zachodzie kraju. Wiatr na północnym wschodzie i wschodzie kraju słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na zachodzie i południu kraju lokalnie z opadem do 20 mm i możliwością gradu. Na północnym wschodzie Polski możliwe tylko przelotne opady deszczu, bez burz.

Temperatura maksymalna przeważnie od 23 st. do 26 st., chłodniej na krańcach północnych, 20 st., 22 st., cieplej miejscami na południu, 27 st., 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych, miejscami słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W sobotę i niedzielę na zachodzie i południowym-zachodzie kraju zrobi się naprawdę ciepło. Będzie od 24 st. C. na północnym wschodzie Polski do nawet 29 st. C. na południowym zachodzie. Niestety pojawia się opady i towarzyszące im burze. W sobotę jedynie na wschodzie kraju, ale już w niedzielę groźnych zjawisk atmosferycznych możemy się spodziewać w całym kraju.

Źródła: PAP/IMGW/pogodynka.pl