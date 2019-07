Oto polscy kandydaci na Komisarzy Unii Europejskiej

Konrad Szymański, Jerzy Kwieciński, Jadwiga Emilewicz – takie nazwiska kandydatów na komisarzy w zespole kompletowanym przez Ursulę von der Leyen podaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski.

W rozmowie z „Rz”, której fragment publikuje w środę portal rp.pl, europoseł PiS, był pytany czy w zamian za poparcie Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, Polska otrzyma ważną tekę w jej ekipie. „Mamy takie sygnały. Polska jest zainteresowana kluczowymi tekami gospodarczymi jak rolnictwo, wspólny rynek, energia czy handel zagraniczny” – powiedział Krasnodębski.

„Mamy znakomicie przygotowanych specjalistów, którzy, mamy nadzieję, nie spotkają się z ideologicznym sprzeciwem Parlamentu Europejskim: Konrada Szymańskiego, Jerzego Kwiecińskiego czy Jadwigę Emilewicz. Ale pozostajemy ostrożni, bo choć w prywatnych rozmowach chwali się PiS choćby za to, że nie utworzył wspólnej frakcji w europarlamencie z Marine Le Pen, rozróżnia się sytuację w Polsce i na Węgrzech, to w wystąpieniach publicznych najczęściej wraca bezwzględna i niesprawiedliwa krytyka Polski. Nasz związek z kanclerz Merkel, z CDU/CSU, porównałbym więc do nieskonsumowanego małżeństwa. Pozostajemy w wiecznym narzeczeństwie i mam nadzieję, że wreszcie przekształci się ono w trwały związek” – dodaje polityk PiS.

Konrad Szymański (ur. 6 grudnia 1969 w Kaliszu) na początku lat 90. był wiceprezesem zarządu Młodzieży Wszechpolskiej. W latach 1989–2000 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, od 1997 zasiadał w zarządzie tej partii. Działał w ruchach pro-life, m.in. od 1998 do 2002 był członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Zasiadł w radzie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W 2007 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji (2004–2014), od 2015 roku jest wiceministrem spraw zagranicznych.

Jadwiga Emilewicz z domu Szyler (ur. 27 sierpnia 1974 w Krakowie) w latach 1998–2002 była radcą prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych. W 2007 i 2008 zasiadała w zarządzie Klubu Jagiellońskiego. Należała do Platformy Obywatelskiej, a w grudniu 2013 przystąpiła do Polski Razem Jarosława Gowina. 26 kwietnia 2015 objęła funkcję wiceprezesa Polski Razem. 27 listopada 2015 została powołana na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Po przekształceniu Polski Razem w Porozumienie, pozostała wiceprezesem tego ugrupowania. 9 stycznia 2018 została powołana na urząd ministra przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Jerzy Kwieciński (ur. 16 października 1959 w Stalowej Woli) był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1993 zatrudniony w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2003–2005 był prezesem zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. W 2005 został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, stanowisko to zajmował do 2008. Został następnie wiceprezesem zarządu ECP. W 2014 został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości, a w 2015 członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. 20 listopada 2015 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. 9 stycznia 2018 został przez prezydenta powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Źródło: PAP