Potężna zagwozdka w „Milionerach” TVN. Padło trudne pytanie za 40 tysięcy złotych

Jedno z pytań w ostatnim programie „Milionerzy” emitowanym na antenie TVN było niezwykle problematyczne dla widowni. Jak się okazało, tym razem koło ratunkowe zawiodło.

Pani Wioletta zmagała się z pytaniem dotyczącym tego, który z prezydentów USA zginął w latach 60. XIX w. Kobieta miała problem z odpowiedzią, więc postanowiła wykorzystać jedno z kół ratunkowych.

Do wybory były odpowiedzi: A. James Garfield, B. John F. Kennedy, C. William McKinley, D. Abraham Lincoln.

Jak się okazało publiczność w większości nie potrafiła odróżnić XIX od XX w. i wskazała… na Kennedy’ego. Co więcej, telefon do przyjaciela zaowocował jeszcze inną odpowiedzią. Ostatecznie jednak pani Wioletta wybrała odpowiedź D – Abraham Lincoln.

W programie było więcej problematycznych pytań. Pierwsze wątpliwości zaczęły się przy pytaniu za cztery tysiące złotych. A dotyczyło ono koloru. „Jaki barwnik to kurkumina?” – brzmiało. Do wyboru pani Wioletta miała A – czerwień, B – żółcień, C – zieleń, D – brąz.

Uczestniczka skorzystała z koła ratunkowego. W tym przypadku uzyskała dzięki temu poprawną odpowiedź, czyli B.

Kolejne wymagające pytanie dotyczyło tego, na jakim cmentarzu macewy upamiętniają pogrzebanych. Do wyboru były opcje: A – prawosławnym, B – muzułmańskim, C – żydowskim, D – rzymskokatolickim. Tu uczestniczka nie miała jednak większych problemów i postawiła na odpowiedź C.

Ostatecznie pani Wioletta wygrała 125 tys. zł. Zrezygnowała przy pytaniu za 250 tys. zł. „Który z poetów był karmicielem wszy?” – brzmiało. Kobieta mogła wybrać spośród odpowiedzi A – Zbigniew Morsztyn, B – Cyprian Kamil Norwid, C – Zbigniew Herbert, D – Rafał Wojaczek. Poprawna odpowiedź to C, jednak pani Wioletta nie była pewna, więc nie ryzykowała i wyszła z programu z wygraną 125 tys. zł.

Źródło: gazeta.pl