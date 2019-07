Socjalizm w Niemczech przyspiesza. Berlin odkupuje mieszkania, które wcześniej sprzedał prywatnym właścicielom

Po dziesięcioleciach prywatyzacji nieruchomości należących do miasta władze Berlina odkupiły od prywatnego właściciela 670 mieszkań. Pikanterii tej renacjonalizacji dodaje fakt, iż znajdują się one na Karl-Marx-Allee.

Negocjacje w tej sprawie trwały kilka miesięcy. Decyzja zapadła w poniedziałek 15 lipca. Mieszkania odkupiła należąca do miasta spółka Gewobag.

Wcześniej poprzedni właściciel, firma Predac, miała sprzedać je największej berlińskiej firmie z branży nieruchomości, Deutsche Wohnen, która dysponuje 112.000 mieszkań pod wynajem w stolicy Niemiec.

Najemcy obawiając się podwyżek czynszów organizowali marsze protestacyjne i wieszali banery z okien swoich mieszkań, ostatecznie zmuszając władze miasta do zablokowania sprzedaży i odkupienia nieruchomości od firmy Predac. Miasto sprzedało je w roku 1990.

Aleja Karola Marksa, wcześniej Aleja Stalina, to prestiżowy projekt socjalistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR) z lat 50. XX wieku. Jest to wielki bulwar, który rozciąga się od centrum miasta do Friedrichshain na wschodzie.

Najwyraźniej patronaci ulicy zainspirowali władze miasta, które uznały, że własność publiczna będzie lepsza niż prywatna. Decyzja oznacza także, iż pozostali mieszkańcy wsparli ze swoich podatków grupę wybrańców wynajmujących mieszkania w nieruchomościach przy Alei Karola Marksa.

Źródło: berlin.de