W kilkudziesięciu miastach w Polsce można wypożyczyć… transwestytę. „Apogeum ofensywy LGBT”

W ramach projektu „Żywa Biblioteka” w kilkudziesięciu miastach w Polsce zamiast książek można wypożyczyć ludzi, z którymi można porozmawiać. „Żywe Książki” mają promować różnorodność i równość. W „ofercie” znajdują się m.in. homosekualiści, biseskualiści, transpłciowcy, ale także księża, ateiści, weganie, wegetarianie i feministki.

Inicjatywa wspierana jest m.in. przez Stowarzyszenie Diversja, czy Stowarzyszenie Lambda, a finansowanie pochodzi głównie z Fundacji Batorego i Funduszy Norweskich. Przez pewien czas parterem projektu była także Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

W katalogu Żywej Biblioteki znajdziemy pozycje takie jak: Amerykanin, Arab, ateista, buddysta, były bezdomny, były więzień, były narkoman, dyslektyk, osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba transseksualna/osoba transgenderowa, osoba na wózku, feministka, katolik, ksiądz, osoba niewidząca, osoba niesłysząca, osoba zakażona HIV, osoba chora na AIDS, osoba z zespołem Downa, osoba ciemnoskóra, osoba chora na schizofrenię, hindus, osoba bezdzietna z wyboru, osoba wytatuowana, muzułmanin, nastoletnia matka, Rom, rodzic dziecka niepełnosprawnego, rodzic dziecka z in vitro, Rosjanin, singielka, samodzielna matka, trzeźwiejący alkoholik, poganka, uchodźca, wychowanek/wychowanka domu dziecka, wegetarianin, weganin, zakonnica, Żydówka/Żyd oraz żołnierz.

Nikodem Bernaciak z Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris na antenie Telewizji Republika ocenił, że „obecnie mamy do czynienia z apogeum ofensywy LGBT”.

Żywe Biblioteki już działają na terenie Polski. 27 czerwca w ramach Opolskiego Festiwalu Miłości Stowarzyszenie Tęczowe Opole zorganizowało takie wydarzenie, którego partnerem była Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. W katalogu „żywych książek” znaleźli się: były więzień, gej, Turek, osoba transpłciowa, mama osoby niebinarnej (osoby, która nie wytworzyła, nie otrzymała albo zrezygnowała z identyfikacji rodzajowych – tożsamości opartych na rozróżnieniu płci biologicznych: męskiej i żeńskiej – przyp. red.). Wydarzenie sfinansowała Fundacja Batorego założona przez George’a Sorosa.

Podobne wydarzenie odbyło się 22 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Swoim patronatem objął je Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

– Nie ma daty przełomowej w oswajaniu polskiego społeczeństwa z treściami ruchu LGBT. Z opracowania, które przygotowaliśmy w ubiegłym roku dotyczącym ruchu LGBT, że „Żywa Biblioteka” we Wrocławiu odbywała się w 2008 roku. Ten ruch docierał najpierw do dużych miast a później pojawił się w innych, mniejszych miejscowościach. Pod pozorem lekcji tolerancji organizowanych najczęściej w miejskich bibliotekach oswaja się osoby w bardzo różnym wieku z agendą LGBT. Obecnie mamy do czynienia z apogeum tej ofensywy – podkreślił Nikodem Bernaciak z Ordo Iuris.

Źródła: Telewizja Republika/zywabibliotekapolska.pl