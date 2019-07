Ataki LGTB dotarły już nawet do Puerto Rico! Gubernator ma problemy bo podpadł tęczowemu lobby [VIDEO]

Lobby LGTB uznało, że gubernator Ricardo Rosello używał w rozmowach politycznych „obelg homofobicznych i seksistowskich” i zażądało jego dymisji. Poszło o opublikowane w lokalnych mediach 899 stron rozmów gubernatora Puerto Rico w grupie społecznościowej na komunikatorze Telgram.

Rosello z Nowej Partii Postępowej ma problemy. „Ricky, rezygnuj!” – to jedno z delikatniejszych w formie wezwań do dymisji Rosello skandowane podczas manifestacji 17 lipca na ulicach San Juan.

Bad Bunny has halted his European tour to join protests against Puerto Rico Gov. Ricardo Rosselló.

"I’m going to stop everything…and be with my people—the people of Puerto Rico" #RickyVeteYa 🇵🇷 https://t.co/RuEb4QGoh5 pic.twitter.com/aQmCzos55X

— Complex Music (@ComplexMusic) July 17, 2019