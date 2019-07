Dramat w rodzinie Martyniuków. Syn króla disco polo idzie na wojnę! „Ja nie jestem w stanie tam żyć”

Kiedy wydawało się, że wszystko poszło w dobrą stronę to jednak życie spłatało kolejnego, smutnego figla. Tragedia w rodzinie Zenka Martyniuka trwa w najlepsze, po tym, jak syn Daniel publicznie ogłosił chęć rozwodu z żoną Eweliną. Teraz zapowiada, że będzie walczył o to by zabrać swoją córkę od teściów.

O tym, że Daniel Martyniuk to człowiek, który powoduje bardzo wiele problemów rodzinnych, którymi dodatkowo lubi chwalić się w mediach społecznościowych, wiemy nie od dziś. Jego „dramy” upubliczniane między innymi na filmach w instastories są powodem komentarzy setek użytkowników, najczęściej bardzo negatywnie do niego nastawionych.

W ostatnich godzinach Daniel postanowił ogłosić światu, iż chce zabrać 5 miesięczną córkę Laurę do siebie, ponieważ nie wyobraża sobie, aby została ona „w smrodzie” u teściów.

Córkę swoją kocham oczywiście… Chciałbym ją zabrać jak najdalej z tej fermy kaczek i kurcząt, bo tam strasznie śmierdzi. Ja nie jestem w stanie tam żyć. Pewnie moja córka też nie będzie chciała tam być, więc szybko ucieknie do tatusia – zapowiadał Daniel Martyniuk.

Faktycznie, rodzice żony mieszkają na wsi, gdzie prowadzą bardzo dobrze prosperujące gospodarstwo rolne. Ich biznes polegający na hodowli drobiu przynosi ogromne zyski. Zdaniem syna Zenka Martyniuka, to nie jest jednak dobre miejsce do wychowania córki.

Przypomnijmy, wcześniej Zenon Martyniuk oraz jego żona Danuta bardzo starali się połączyć zwaśnioną parę. Bezrobotny syn króla disco polo ma jednak bardzo hulaszczy tryb życia i w żaden sposób nie wyobraża sobie spokojnego życia z 20-letnią żoną Eweliną.

Źródło: SE.pl / NCzas.com