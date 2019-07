Dramatyczny finał wesela na Ukrainie! Zabawa nie trwała zbyt długo. 80 osób trafiło do szpitala, w tym 15 dzieci

Zdecydowanie nie tak miało wyglądać wesele, które odbywało się w obwodzie rówieńskim na Ukrainie. Impreza dla większości gości zakończyła się w szpitalu, gdzie czeka ich długotrwałe leczenie.

Do 80 osób wzrosła liczba osób poszkodowanych po pobycie w kawiarni „Gourmand”, wśród nich znalazło się 15 dzieci – czytamy w lokalnych mediach.

Informację o zatruciu potwierdziła również służba prasowa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Według jej komunikatów, wszystkiemu winne były pałeczki Salmonelli, które znajdowały się w daniach weselnych bądź wodzie, w której były one przygotowywane.

Jak donoszą lokalni dziennikarze, większość osób, które trafiły do szpitala skarżyło się na silne bóle brzucha. Były one na tyle mocne, że nie pomagały środki przeciwbólowe. Początkowo, gdy do szpitala trafiło kilka osób twierdzono, iż może to być skutek zatrucia podrabianym alkoholem.

Później jednak, gdy kolejne karetki przywoziły gości weselnych do szpitala lekarze postawili inną, jak się okazało, trafną diagnozę. Po szczegółowych badaniach okazało się, że wszyscy hospitalizowani są zarażeni przez pałeczki Salmonelli. Ich stan określany jest obecnie jako lekko-ciężki bądź średnio-ciężki. W każdym przypadku oznacza to kilkanaście dni spędzonych w szpitalu na oddziale zakaźnym.

Wśród opisów sytuacji nie ma żadnych informacji dotyczących tego, czy do szpitala trafiła również młoda para. Nawet jeśli nie, to zapewne nie było to ich wymarzone zakończenie weselnej zabawy.

Źródło: Facebook.com/RivnenskyOLC / Nczas.com