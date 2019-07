Europę atakuje syfilis i nie chodzi tu wcale o jakieś nowe pomysły lewicy! Najczęściej zarażają się osoby homoseksualne

Kiła zwana syfilisem była nazywana „chorobą francuską”, w Rosji była to „choroba polska”, we Francji „choroba angielska”, a także „hiszpańska”, a w Polsce „choroba niemiecka”. Narody Europy obdzielały się chętnie z innymi sąsiednimi nacjami, chociaż nie wykluczone, że przywleczono ją od Indian z Ameryki.

O syfilisie powoli zapominano, ale niesłusznie. W XXI wieku ilość zachorowań stale rosła w społeczeństwach, które już o kile zapominały, czyli np. w USA, Australii i Europie. Przyczyny wzrostu tej choroby upatrywano w stosunkach homoseksualnych. Teraz ilość zachorowań na kiłę w Europie okazuje się większa od liczby zakażeń wirusem HIV.

