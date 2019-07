Grucha z „Chłopaki nie płaczą” zaniepokojony sytuacją LGBT. „Znowu wróciliśmy do tej d**y”

Mirosław Zbrojewicz to aktor znany głównie z bardzo męskich i twardych ról, np. Gruchy z komedii „Chłopaki nie płaczą”. Prywatnie jest on ojcem Mateusza, który jest gejem. Ostatnio aktor wypowiedział się na temat sytuacji osób LGBT w Polsce.

Zbrojewicz został zapytany w jednym z ostatnich wywiadów o to, jak zapatruje się na sytuację swojego syna, który jest homoseksualistą, w obecnej rzeczywistości. Co powiedział aktor?

– Tak samo się zapatruję. Nie było nigdy dobrze i nie jest dobrze i mam wrażenie, że nie będzie dobrze w tym temacie, to znaczy, że nie wiem na jakiej zasadzie są ludzi, którzy mają coś przeciwko, którym się coś nie podoba u innych – odparł Zbrojewicz.

– Tego zupełnie nie rozumiem, ale najdziwniejsze dla mnie jest to, że jednak pewną drogę przebyliśmy. Jako społeczeństwo, wydawało się, że bardzo szybko się uczymy nowego życia, nowego świata, nowego patrzenia na to, co dookoła, na ludzi. I nagle, nie wiem co się stało, że to wszystko się zwinęło. Znowu wróciliśmy do tej Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej d..py, z przeproszeniem, w której byliśmy przez tyle lat – mówił Zbrojewicz.

Aktor poradził także rodzicom, których dzieci mają problemy ze swoją tożsamością, aby umieli stanąć na wysokości zadania i poradzić sobie z problemem własnego dziecka.

Źródło: wp.pl