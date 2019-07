Kibice łączą siły w walce z LGBT. Zapowiadają pakt o nieagresji, żeby bronić Białystok przed zboczeńcami z homoparady

Na sobotę zaplanowano w Białymstoku pierwszy w historii marsz równości. Kibice zapowiedzieli kontrmanifestację środowisk kibicowskich z całej Polski. Frakcje kibiców Jagiellonii Białystok podjęły decyzję, że w ten weekend na terenie Podlasia będzie obowiązywał wśród kibiców pakt o nieagresji.

„W najbliższą sobotę dnia 20.07.2019 roku w centrum miasta odbędzie się wielkie spotkanie Kibiców z całego kraju w związku z obroną miasta przed zboczeńcami. Wszystkie frakcje działające na Jagiellonii jednogłośnie podjęły decyzję o tym, że w ten weekend na terenie Podlasia będzie panował pakt o nieagresji wśród kibiców z całej Polski” – czytamy na łamach portalu stadionowioprawcy.net, który powołuje się na komunikat kibiców.

Podobne porozumienia obowiązują m.in. podczas meczów piłkarskich reprezentacji Polski, czy Marszu Niepodległości 11 listopada.

„W sobotę do Białegostoku przyjedzie wiele ekip z całego kraju, więc my jako gospodarz musimy zebrać się konkretnie i pokazać siłę kibiców z Białegostoku. W samo południe zbieramy się na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (koło Centralu, tam gdzie zawsze były fety po wicemistrzostwach), gdzie do godziny 14:00 zgłoszoną będziemy mieli legalną pikietę” – dodano.

„W ten weekend wszyscy Kibice mogą poruszać się w swoich barwach klubowych i nikt nie ma prawa powiedzieć złego słowa czy też podnieść ręki” – zapewniono.

„Również 20 lipca w Białymstoku odbędzie się marsz równości organizowany przez środowisko lesbijek, gejów, biseksualistów, transgenderycznych. Do naszego miasta ma przyjechać jakaś garstka zboczeńców z całej Polski, która pod przykrywką marszu równości chce przyciągnąć do siebie młodzież z naszego miasta i regionu” – czytamy dalej.

„Każdy, kto choć trochę interesuje się tematem, to zapewne widział ich homoparady z Warszawy, Gdańska, Częstochowy gdzie w sposób jawny profanowano i wyśmiewano symbole religijne wiary chrześcijańskiej. Nie możemy pozwolić by poprzebierani pajace to samo uczynili w Białymstoku! Dlatego zbieramy się w centrum miasta w jak najliczniejszej grupie i działamy” – podkreślili podlascy kibice.

Organizatorem marszu równości jest Tęczowy Białystok. Stolica Podlasia jest ostatnim miastem wojewódzkim, które do tej pory było wolne od homoparad.

Tęczowy przemarsz rozpocznie się na pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów o godz. 14. Entuzjaści LGBT mają przejść ul. Władysława Liniarskiego, Lipową w kierunku kościoła św. Rocha, ul. Częstochowską, aleją Józefa Piłsudskiego. Przy rondzie Lussy mają skręcić w ul. plac Jana Pawła, a następnie przejść na Rynek Kościuszki. Homoparada ma zakończyć się przy fontannie pod ratuszem.

W odpowiedzi na homoparadę mieszkańcy Białegostoku zgłaszali liczne kontrmanifestacje. „Pikieta w obronie rozumu i godności człowieka”, „Manifestacja heteroseksualizmu”, „Marsz w obronie disco polo”, „Upamiętnienie zatonięcia polskiego torpedowca ORP Kaszub” – to tylko niektóre z 40 zgłaszanych zgromadzeń.

