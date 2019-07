Nawet kolarze na pilnie strzeżonym Tour de France nie są bezpieczni! Ekipa Lotto okradziona na 50 000 euro [VIDEO]

Złodzieje włamali się do pokoju hotelowego w Blagnac koło Tuluzy, który przydzielono ekipie belgijskiego zespołu Lotto Soudal. Ich łupem padło 50 tys. euro.

The polka dot fits perfectly with @Tim_Wellens from @Lotto_Soudal . ⚪🔴 #TourdeFrance pic.twitter.com/tjfuadAbt3

Do kradzieży doszło w środę 17 lipca wieczorem po 11 etapie wyścigu. Według wstępnych ustaleń ukradziono m.in. komputery i sprzęt fotograficzny. Kierownik zespołu Lotto John Lelangue podał, że włamanie miało miejsce m.in. do pokoju fotografa ekipy.

What a close sprint against Groenewegen but a final impressive jump delivered our @CalebEwan his first stage win at the Tour de France! #TDF2019 pic.twitter.com/83SaSulNEE

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 17, 2019