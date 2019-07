Nie będzie rozpoczęcia procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Przeciw głosowali nawet Demokraci

Izba Reprezentantów USA odrzuciła w środę rezolucję wzywającą do rozpoczęcia procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Wniosek trafił pod głosowanie po niedawnych atakach prezydenta na grupę kongresmenek z Partii Demokratycznej.

Rezolucję, której inicjatorem był Demokrata Al Green, Izba odrzuciła zdecydowaną większością głosów. Za zablokowaniem, przynajmniej na razie, rozpoczęcia procedury usunięcia z urzędu Donalda Trumpa głosowało 332 deputowanych, poparło ją jedynie 95.

Wynik głosowania oznacza, że większość Demokratów zagłosowała razem z Republikanami przeciwko tej rezolucji.

Przeciwna uruchomieniu teraz procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa jest m.in. demokratyczna przewodnicząca Izby Nancy Pelosi.

Izba Reprezentantów po raz pierwszy zajęła się kwestią ewentualnego impeachmentu Trumpa od czasu, gdy na początku roku Partia Demokratyczna przejęła kontrolę nad tą izbą.

Al Green próbował już wcześniej, w 2017 i 2018 roku, uruchomić procedurę impeachmentu wobec prezydenta Trumpa, ale bez powodzenia, gdyż wówczas Republikanie mieli większość w Izbie Reprezentantów.

Donald Trump skomentował próbę rozpoczęcia procedury impeachmentu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nazwał ją absurdalną i przypomniał, że swoje zasługi dla kraju.

….Greatest Economic BOOM in the history of our Country, the best job numbers, biggest tax reduction, rebuilt military and much more, is now OVER. This should never be allowed to happen to another President of the United States again!

