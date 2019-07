Poszukiwania Dawida Żukowskiego. Chłopiec został wywieziony za granicę? Miał podwójne obywatelstwo

5-letni Dawid Żukowski jest poszukiwany od ponad tygodnia. Pojawiają się różne hipotezy na temat tego, co się stało z chłopcem. Jedna z nich mówi o tym, że został wywieziony za granicę. Okazuje się też, że Dawid miał polsko-rosyjskie obywatelstwo.

Doniesienia na temat poszukiwań 5-latka skomentował na antenie Telewizji Republika rzecznik Komendy Głównej Policji (KGP) Mariusz Ciarka. Jak tłumaczył, śledczy biorą pod uwagę różne wersje i hipotezy.

Jedna z wersji mówi o tym, że Dawid mógł zostać wywieziony za granicę. Chłopiec miał bowiem także rosyjski paszport.

Jak mówił rzecznik KGP, policjanci sprawnie współpracowali ze Strażą Graniczna. – Ta wschodnia ściana naszego państwa, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej jest dosyć szczelna – podkreślał Ciarka.

Jak dodał, policja posiada rosyjski paszport Dawida. Sprawdzono także lotniska. Ponadto Ciarka zaznaczył, że w porównaniu ze wschodnią częścią Polski mniej szczelna jest zachodnia granica. Jak mówił, „”ta wersja, biorąc pod uwagę inne okoliczności, wydaje się mało prawdopodobna”.

– Nadzieja umiera ostatnia. Rodzina bardzo często przez długi czas nie przyjmuje do wiadomości, że zaginiona osoba mogła zginąć. My musimy na to patrzeć obiektywnie, biorąc pod uwagę nawet te czarne scenariusze – powiedział insp. Ciarka.

Policja prosi o pomoc w tej sprawie. Wszelkie zgłoszenia, także anonimowe, są przyjmowane przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim pod nr. tel. (22) 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również zgłaszać się do najbliższej jednostki Policji lub pod numer alarmowy 112.

