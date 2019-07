„Psy 3. W imię zasad” już rozgrzewają fanów! Są pierwsze zdjęcia z planu i oficjalna data premiery [FOTO]

17 stycznia 2020 to wtedy ma dojść do premiery filmu, na który czekała cała filmowa Polska. „Psy 3. W imię zasad” powracają do kin. W internecie właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu.

Kręcimy dość mocne sceny i zachowujemy się czasem jak dzieciaki, które po 25 latach znów dorwały się do ulubionej zabawki. Nas to bardzo kręci, na planie pełna ekscytacja – mówił reżyser Władysław Pasikowski w rozmowie z RMF FM.

Przypomnijmy, informacje o pracy nad filmem kilkanaście dni temu opisywał Cezary Pazura na swoim youtubowym kanale. Wówczas znaczna część widzów nie wierzyła w rewelacje opowiadane przez aktora. Później jednak plotki zostały zweryfikowane, a w mediach pojawiać się zaczęły kolejne wiadomości dotyczące m.in. obsady trzeciej części „Psów”.

Wiadomo, że w najnowszej produkcji Pasikowskiego zobaczymy aktorów, którzy występowali w pierwszych dwóch częściach historii. Główne role zagraną Bogusław Linda (Franz Mauerer) i Cezary Pazura (Waldemar „Nowy” Morawiec).

Co wiadomo o fabule filmu? Jak można się domyślać, nikt z całej ekipy filmowej nie chce zdradzać, co dokładnie zobaczymy na ekranie. Wiadomo, że historia przesunięta będzie do czasów współczesnych. Franz Mauerer ma wyjść z więzienia po odsiedzeniu 25 lat. Polska od tego czasu znacznie się jednak zmieniła i bohater będzie musiał się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości.

Źródło: SE.pl / NCzas.com