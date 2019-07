Rosyjski siatkarz znowu atakuje Polaków. Tym razem obraził kapitana polskiej drużyny. Doczekał się krótkiej odpowiedzi

Znany ze swoich antypolskich wypowiedzi rosyjski siatkarz, Aleksiej Spiridonow, obraził kapitana polskiej drużyny, Karola Kłosa nazywając go „Polską kur…”. Zdecydowana reakcja internautów.

Do wymiany „uprzejmości” z udziałem Spiridonowa doszło pod postem jaki Karol Kłos zamieścił na swoim koncie na Twitterze.

Doświadczony środkowy pełnił funkcję kapitana reprezentacji w trakcie turnieju finałowego Ligi Narodów, na którym Polska zdobyła 3 miejsce ulegając w półfinale jedynie Rosji, która zdobyła później 1 miejsce.

Kłos opublikował artykuł, w którym był bardzo chwalony za to w jaki sposób wypełnił to ważne zadanie. Nie wiadomo czy to treść artykułu sprowokowała Spiridonowa do wulgarnego komentarza, dość powiedzieć, że nazwał naszego kapitana „Polską kur..”.

Wywołało to zdecydowaną reakcję polskich użytkowników Twittera. Jeden z nich przypomniał Rosjaninowi odwót po przegranej Bitwie Warszawskiej w 1920 roku.

– Zapytaj dziadka, jak uciekł w 1920 roku – odpisał Spiridonowowi internauta.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. – Mój dziadek pie***ył twoją Polskę – odpowiedział wulgarnie Rosjanin.

Aleksiej Spiridonow jest znany ze swoich antypolskich zachowań. W trakcie Mistrzostw Świata w 2014 roku, które odbyły się w Polsce, miał opluć posła PiS, Marka Matuszewskiego. W jednym z wywiadów nawał także Polaków „zgniłym narodem”.

Ponieważ Spiridonow „nie łapie się” już do reprezentacji Rosji nie spotka go raczej podobny los jak Michała Kubiaka, który został niedawno zdyskwalifikowany na 6 spotkań po tym gdy wypowiadał się negatywnie o Irańczykach.

Wpis rosyjskiego siatkarza został już skasowany ale jak wiadomo w sieci nic nie ginie.