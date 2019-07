Szok w Szwajcarii! 14-letni imigrant z Syrii złamał szczękę nauczycielce

14-letni syryjski imigrant złamał szczękę nauczycielce, wielokrotnie uderzając ją pięścią, ponieważ zadała mu „złe” pytanie. Patologiczna historia wydarzyła się w Szwajcarii.

Incydent, który miał miejsce w malowniczej gminie Möriken-Wildegg w Szwajcarii, spowodował szok w całym kraju.

Zatroskana nauczycielka zapytała nastoletniego imigranta dlaczego nosi ze sobą nóż. Nie była to pierwsza taka sytuacja. Chłopak miał wielokrotnie bawić się niebezpiecznym narzędziem na dziedzińcu w szkole Hellmatt. Stale mówi o Koranie. Prosił też – „w imię Allaha” – żeby dziewczyny z klasy ubierały się i zachowywały skromniej.

Doprowadziło to do tego, że musiał opróżniać kieszenie za każdym razem, zanim pozwolono mu wejść do jakiejkolwiek klasy.

Atak na nauczycielkę nastąpił, kiedy ta powiedziała mu, żeby pokazał zawartość kieszeni. Według świadków uderzył 62-letnią opiekunkę pięciokrotnie pięścią.

Nauczycielka, matka dwóch dorosłych synów, miała właśnie przejść na emeryturę.

Syryjczyk został aresztowany wkrótce po napaści. Zwolniono go jednak po dwóch dniach Prokurator prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie.

André Schärer, zastępca okręgu szkolnego, potwierdza, że ​​Syryjczyk wymagał od dziewcząt w szkole, aby ubierały się skromniej: „Są wyraźne oznaki, że nie zgadza się ze sposobem, w jaki żyjemy, z naszą kulturą”.

Źródło: Voice of Europe