Tak kłamie Unia Europejska. Człowiek z amputowaną nogą na paczkach papierosów nie stracił jej od palenia

Mieszkający we francuskim Metz sześćdziesięciolatek z Albanii rozpoznał zdjęcie swojej amputowanej nogi umieszczone na paczce papierosów w ramach ostrzeżenia przed skutkami palenia. Problem w tym, że swoją nogę stracił po zaatakowaniu go i bójce, która miała miejsce w 1997 roku w Albanii i nie ma to nic wspólnego z paleniem.

Albańczyk nigdy też nie wydał zgody na użycie tego zdjęcia w kampanii antynikotynowej. Swój kikut rozpoznał na paczce papierosów kupionej przez syna w Luksemburgu. Ostrzegawcze zdjęcie pokazuje amputowaną nogę z rozpoznawalnymi śladami blizn.

Sześć tygodni przed pojawieniem się takich opakowań papierosów Albańczyk odwiedził szpital Legouest w Metz celem dobrania protezy. Na miejscu wykonano fotografie kikuta jego nogi. Zdjęcia trafiły tymczasem do producenta opakowań papierosów.

Wynajęty prawnik Antoine Fittante uważa, że nie ma problemu z udowodnieniem, że to jego klient. Napisał do szpitala, aby dowiedzieć się, jak te zdjęcia mogły trafić na paczki papierosów, a także do Komisji Europejskiej, która jest odpowiedzialna za dystrybucję tych zdjęć na wszystkich paczkach w Unii Europejskiej. Skandal, za który przyjdzie zapłacić, ale także ilustracja niewiarygodności tego typu kampanii.

