Trzaskowski nie przyznaje się do porażki! Zapowiada konsultacje i ankietę zadowolenia mieszkańców z europalet w „Strefie Relaksu”

Szerokim echem odbiła się w sieci „Strefa Relaksu”, którą na jednym z głównych traktów komunikacyjnych zafundował warszawiakom Rafał Trzaskowski. Teraz ratusz zapowiada, że po wakacjach zorganizuje konsultacje społeczne w sprawie „instalacji” na pl. Bankowym złożonej głównie z europalet.

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, warszawski ratusz nie przyjmuje do wiadomości, że sztandarowe „dzieło” Trzaskowskiego okazało się niewypałem i zapowiada po wakacjach konsultacje społeczne w tej sprawie.

– Planujemy też przeprowadzenie ankiety czy plac Bankowy podobał się mieszkańcom – ujawnił rzecznik prasowy m. st. Warszawy Kamil Dąbrowa.

– Projekt jest ulepszany każdego dnia – dodał.

Stołeczny ratusz odpiera krytykę Strefy relaksu na pl.Bankowym.Zapowiada po wakacjach konsultacje społeczne w tej sprawie."Planujemy też przeprowadzenie ankiety czy plac Bankowy podobał się mieszkańcom.Projekt jest ulepszany każdego dnia – mówi @dabrowa_k @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/6SVuPQzbg1 — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) July 17, 2019

Internauci nie zostawili suchej nitki na „Strefie Relaksu”. Na Twitterze powstał hasztag #StrefaRelaksuRafała, pod którym użytkownicy wyśmiewają bezsensowną inwestycję.

„W drodze do pracy byłem na chwilę «strefie relaksu». Na żywo wygląda to jeszcze gorzej niż na zdjęciach. Kilka europalet, deski, drzewka, które zaczynają już schnąć, no i śmieci. A to i inne tego typu «atrakcje» tylko za 18 tysięcy złotych za dzień. #StrefaRelaksuRafała” – relacjonował jeden z internautów. Powstały także liczne memy.

W drodze do pracy byłem na chwilę "strefie relaksu". Na żywo wygląda to jeszcze gorzej niż na zdjęciach. Kilka europalet, deski, drzewka, które zaczynają już schnąć, no i śmieci. A to i inne tego typu "atrakcje" tylko za 18 tysięcy złotych za dzień. #StrefaRelaksuRafała pic.twitter.com/BJrySypxhF — Maciej Badowski (@mbadowski95) July 15, 2019

Internauci wskazywali również, że lokalizacja „strefy relaksu” jest niezwykle nietrafiona. Zorganizowano ją bowiem na pl. Bankowym – jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w Warszawie – i jednocześnie przed stołecznym ratuszem. Wyłączono parking, by ustawić tam drzewa w donicach, leżaki i europalety.

„Działania na placu nie tylko przywołują pamięć o historycznym i zielonym placu Bankowym z fontanną. To także odpowiedź na zapisane w Strategii #Warszawa 2030 potrzeby mieszkańców, dotyczące przyjaznych przestrzeni publicznych” – czytamy na stronie warszawskiego Urzędu Miasta.

Jak się okazało, jednym z partnerów „genialnego” projektu jest tęczowa IKEA.

„Tymczasowa aranżacja przestrzeni parkingu na placu Bankowym trwać będzie od 12 lipca do 1 września. Organizatorem projektu jest m.st. Warszawa, partnerami: MPO, MPWiK, IKEA, Plac Bankowy 1, Targ Śniadaniowy, Biblioteki Śródmiejskie, Ardagh Group. Projekt został stworzony przez Skwer Sportów Miejskich, SENNA Kolektyw, IKG Aleksander Sieklicki, enJoiner. Realizatorem jest Horeca Group” – dodano.

Całkowity koszt „Strefy Relaksu” to „tylko” 920 tys. zł.

Źródła: Twitter/nczas.com