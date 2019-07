W „Millionerach” TVN padło trudne pytanie o kontynenty. Gracz poległ jednak na innym

Pan Marek kontynuował grę w programie „Millionerzy”. Uczestnik teleturnieju TVN musiał odpowiedzieć na kilka naprawdę wymagających pytań. Jedno z nich dotyczyło kontynentów. Ale to na innym poległ pan Marek.

Pierwsze pytania były dosyć zaskakujące, a pan Marek musiał się nieco nagłowić. „”Czy pamiętacie Paramonova? Czapa dla niego jest już gotowa”. Co uszykowano dla bohatera piosenki warszawskiej ulicy i zespołu Vavamuffin?” – brzmiało jedno z nich. Do wyboru uczestnik miał odpowiedzi: A – karę główną, B – futrzaną papachę, C – alibi, D – dziuplę na fanty. Prawidłowa odpowiedź to A.

Później padło wymagające pytanie o piłkę nożną. Pan Marek musiał wskazać, który z wymienionych piłkarzy jest rodakiem Cristiano Ronaldo. Do wyboru miał: A – Roberto Mancini, B – José Mourinho, C – Mauricio Pochettino, D – Pep Guardiola. Oczywiście chodziło o José Mourinho. Pozostali z nich to Włoch, Argentyńczyk i Hiszpan.

Kolejne pytanie, warte 40 tys. złotych, było niezwykle podchwytliwe, zważywszy na warianty odpowiedzi. „Na którym kontynencie leży najmniej państw?” – pytał Hubert Urbański. Do wyboru były odpowiedzi: A – w Europie, B – w Azji, C – w Afryce, D – w Ameryce Południowej.

Pan Marek zdał się na przyjaciela, który wskazał, że będzie to najpewniej Ameryka Południowa lub Azja. Prawidłowa odpowiedź to D – w Ameryce Południowej, gdzie leży tylko 13 państw.

Wcale łatwiejsze nie okazało się pytanie o polityka, o którym mówiono, że ma „kapciowego”. Do wyboru pan Marek miał odpowiedzi: A – o Bronisławie Komorowskim, B – o Bronisławie Geremku, C – o Lechu Wałęsie, D – o Leszku Millerze. Za poprawną odpowiedź, czyli C, wpadło 75 tys. złotych.

Jednak dobrą passę pana Marka przerwało pytanie o laudację i kolaudację. „Laudacja to mowa pochwalna. A kolaudacja?” – pytał Urbański. Do wyboru były odpowiedzi: A – oracja w duecie, B – chwalba w kole, C – zachwyt nad filmem, D – komisyjny odbiór budowy.

Pan Marek postawił na zachwyt nad filmem. Niestety, poprawną odpowiedzią był… komisyjny odbiór budowy.

Źródło: gazeta.pl