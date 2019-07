Wielki powrót gwiazdy teledysków Donatana! Skandalistka zamierza zostać raperką

Luxuria Astaroth znana jest głównie z teledysków Donatana. Przez ostatni rok było o niej cicho, albowiem przebywała na odwyku. Teraz postanowiła powrócić i zostać raperką.

Luxuria Astaroth to właściwie Kamila Smogulecka, która jako nastolatka wdarła się przebojem do polskiego show biznesu. W jednym z teledysków Donatana ubijała ona masło w dwuznaczny sposób, co okazało się być przepustką do dalszej kariery.

Niestety, młoda gwiazda nie potrafiła poradzić sobie z rosnącą falą popularności. Miała problemy z alkoholem, a także zachowywała się skandalicznie. Udzieliła nawet wywiadu, w którym mówiła o „pluciu szatanowi w ryj”.

Problemy z alkoholem były na tyle poważne, że konieczny był odwyk. Trwał on aż rok, więc Luxuria miała dużo czasu na przemyślenie swojego życia.

Teraz Kamila zamierza powrócić do show biznesu i to w zupełnie nowej roli. Przybrała nowy pseudonim i jako Zusje chciałaby zostać piosenkarką.

