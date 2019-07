Wojciech Cejrowski wprost o prawie do posiadania broni. „Ja muszę mieć prawo chodzić z bronią”

W najnowszym odcinku „Radiowego Przeglądu Prasy” Wojciech Cejrowski mówił między innymi o prawie do posiadania broni. Znany publicysta postuluje nie tylko powszechne prawo do posiadania broni, ale też do jej swobodnego przenoszenia.

– To nie powinno być absolutnie uznaniowe, tylko powinno być wynikowe. Tak jak z prawem jazdy. Wynikiem prawidłowo zdanych egzaminów jest „przymus wydania prawa jazdy”. Obywatel spełnił wymogi prawa i państwa jest zobowiązane mu wydać prawo jazdy – mówił Cejrowski.

– Z posiadaniem broni powinno być identycznie. Jeżeli spełnia zapisane w ustawie warunki, ja się mogę ich czepiać że są obecnie w Polsce za trudne, ale jeżeli spełnia, to już komendant nie powinien wydziwiać, tylko powinien wydać pozwolenie – kontynuował.

Podróżnik odniósł się także do tych warunków, które trzeba obecnie w Polsce spełnić. Jest wśród nich m.in. konieczność udowodnienia powtarzającego się zagrożenia życia, by łaskawie można było otrzymać broń.

Cejrowski porównał też polskie przepisy do tych obowiązujących w USA. – Otóż w Ameryce jest prawo do noszenia broni, to jest trochę więcej niż posiadanie (…) żeby broń mogła ratować życie musi być przy sobie, ja muszę mieć prawo chodzić z bronią, a nie tylko mieć ją pod poduszką – stwierdził.

Źródło: YouTube: Wojciech Cejrowski