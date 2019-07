Wpisywanie „lesbijka” w Google nie przeniesie już do treści pornograficznych, bo wyszukiwarka zmieniła swój algorytm

Google zmienił algorytm, dzięki któremu hasło „lesbijka” nie będzie już w wyszukiwarce kojarzone z treściami pornograficznymi. Algorytm działa od 18 lipca.

Firma uwzględnia w ten sposób postulaty środowisk i organizacji lesbijskich. Teraz będzie tak samo jak w przypadku np. hasła „gej”, które przede wszystkim odsyła do poprawnych politycznie definicji z Wikipedii lub artykułów prasowych.

Organizacje lesbijek przyjęły ten krok z zadowoleniem. Teraz na szczycie listy wyników związanych z terminem „lesbijka” pojawia się Wikipedia, a dalej są różne specjalistyczne media dla kobiet i strony definicji.

W polskiej wersji, zaraz po WIki, mamy artykuły ze stron TVN24, Focusa, „kobiety-kobietom”, queer.pl. Chyba, że kliknie się w zakładkę „Filmy”, gdzie jeszcze chyba algorytm nie działa.

🙌 On a une GRANDE nouvelle à vous annoncer 👉 quand on tape le mot #lesbienne dans le moteur de recherche @GoogleFR : on a désormais accès à du contenu non pornographique. 👊 ON A GAGNÉ 🎉 #SEOlesbienne pic.twitter.com/8gH9vpgCpZ

— #SEOlesbienne (@SEO_lesbienne) July 18, 2019