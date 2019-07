Brawo, brawo, kolejny wielki problem ludzkości rozwiązany. Wspaniały wynalazek feministki. Te krzesła odpowiadają naszym żywotnym potrzebom

Feministki o jakiegoś czasu walczą z mężczyznami siedzącymi z szeroko rozłożonymi nogami. Teraz niejaka Laila Laurel znalazła rozwiązanie – skonstruowała specjalne krzesło, które ma na to nie pozwalać. Za to dla pań jest specjalne, by mogły, a nawet musiały się rozkraczać.

Feministki rozwiązały kolejny poważny problem ludzkości. Otóż mężczyźni siedzą często rozkraczeni, a takie siedzenie jest seksistowskie i zabiera przestrzeń kobietom.

Laila Laurel, studentka angielskiego Wydziału Wzornictwa i Rzemiosła Uniwersytetu Brighton skonstruowała więc specjalne krzesło, które zmusi mężczyzn do równościowego siedzenia. Nie będą mogli już się rozkraczać, bo zwężające się siedzisko ma im to uniemożliwić.

Oprócz tego wynalazła tez specjalne krzesło, żeby akurat panie mogły siedzieć rozkraczone. Na środku krzesło ma specjalny klocek blokujący widok strategicznego miejsca w razie, gdyby pani miała nogi rozłożone. Zresztą, siadając na takim krześle panie nie będą miały innego wyjścia jak tylko się rozkraczyć, bo jak złożą nogi, to klocek będzie je uwierał i uniemożliwi im normalne siedzenie.

Za swój wiekopomny wynalazek krzesła antyrozkraczeniowego Laurel zdobyła główną brytyjską nagrodę we wzornictwie – Belmond Award. Jak powiedziała w rozmowie z „Daily Mail” ma nadzieję, że jej krzesło „zwróci uwagę na to jak mężczyźni siedzą i zainspiruje dyskusję o tym”.

Na szczęście nie wszyscy mężczyźni siadają po seksistowsku i faszystowsku. W przeciwieństwie do Trumpa taki premier Kanady Trudeau wie jak się postępowo, równościowo i nowocześnie powinno siedzieć.