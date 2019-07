Były prezydent RPA Jacob Zuma przestaje współpracować z komisją dochodzeniową w sprawie korupcji. Byli zbyt dociekliwi

Za prezydentury Jacoba Zumy Południowa Afryka pogrążyła się w chaosie korupcji. Po jego odejściu powołano komisję, która ma ustalić winnych tego zjawiska. Od początku jest to pewien teatr, ale okazuje się, że nawet w takiej formie zbytnia dociekliwość komisji po prostu Zumę zdenerwowała.

Jacob Zuma zeznawał dobrowolnie przed komisją w Johannesburgu od poniedziałku 15 lipca. Jego zeznania miału rzucić światło na wiele skandali, które miały miejsce podczas jego prezydentury w latach 2009-2018 i zmusiły go w końcu do dymisji.

W środę komisja zawiesiła jednak przesłuchiwanie byłego prezydenta, który zaczął narzekać na ton zadawanych pytań i ich zbytnią „natarczywość”.

Mr Zuma, you were once the President of RSA, please take us through your experience.

Po dniu przerwy, 19 lipca miał się odbyć ostatni dzień przesłuchań Zumy. Adwokaci byłego prezydenta nie znaleźli jednak kompromisu z Komisją w sprawie zmiany formy przesłuchania i w końcu oświadczyli, że Jacob Zuma już przed komisją nie stanie.

Były prezydent zaprzeczył jakimkolwiek związkom z przytaczanymi przypadkami korupcji, a nawet podnosił na jej członków głos, wykrzykując: „oszczerstwo” i mówiąc o „spisku”. Podobnie jak w Polsce na różnego typu komisjach padała jednak niemal sakramentalna sentencja – „nie pamiętam”.

Wg obserwatorów przesłuchanie skompromitowało Zumę i zapewne dlatego jego adwokaci ogłosili, że „nie będzie on już uczestniczyć w tej procedurze”. Reprezentujący b. prezydenta Muzi Sikhakhane dodał, że „jego klient był traktowany jako oskarżony” i przesłuchanie przerodziło się w „proces polityczny”.

Just a reminder, #JacobZuma still has four more days at the Commission this week. So, if you were a spy, or not sure you were a spy or not, call him tonight and sort out your differences. Just suggesting nje #StateCaptureInquiry pic.twitter.com/fOQq95Gl3y

— Dumisani Tembe (@KunjaloD) July 15, 2019