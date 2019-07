Izraelczycy masowo przyjmują paszporty i obywatelstwa Portugalii. Chodzi o ich przodków wypędzonych przez Inkwizycję

Występowanie o paszporty Portugalii umożliwia Żydom ustawa z 2015 r. Spowodowała ona, że Izraelczycy są w tej chwili drugą pod względem wielkości nacją, która przyjmuje obywatelstwo tego kraju. Dotyczy to jednak tylko potomków Żydów sefardyjskich, których przodkowie w liczbie około 280 tys. byli wypędzeni z tego kraju na przełomie XV i XVI wieku.

Regulowanie sprawiedliwości dziejowej, jak widać sięga dość głęboko w historię, ale ma konkretne skutki dla współczesności. Władze Portugalii zatwierdziły już jedną trzecią z około 33 000 wniosków o obywatelstwo swojego kraju.

Składane wnioski o obywatelstwo pochodzą głównie od potomków Żydów Sefardyjskich z Izraela, Turcji, Brazylii i Wenezueli. W 2018 roku było to 10% wszystkich podań o naturalizację.

Przed 2015 r. Portugalia nie rejestrowała więcej niż kilkunastu nowych obywateli z Izraela. Rok temu na 41 324 wnioski o obywatelstwo, 4 289 dotyczyło Izraelczyków. Więcej takich podań złożyli tylko bliscy kulturowo i językowo metropolii Brazylijczycy.

Teoretycznie, według nowych przepisów prawo do otrzymania obywatelstwa Portugalii mają osoby o silnych więziach z tym iberyjskim krajem, jego językiem, pochodzące w prostej lub bocznej linii od osób wypędzonych. Rabini poszczególnych wspólnot mogą potwierdzać pochodzenie konkretnych osób i to, w jakim obrządku były one wychowane.

Ustawa portugalska jest mniej restrykcyjna od podobnych rozwiązań wprowadzonych np. w Hiszpanii, gdzie tego typu „naturalizacja” zakończy się w październiku 2019 r. Jednak tysiące potomków sefardyjskich Żydów uzyskało także obywatelstwo hiszpańskie.

Liczby nowych obywateli są większe od zakładanych. Wielu Izraelczyków przyjmuje jednak obywatelstwo portugalskie ze względu na możliwość swobody podróżowania po UE.

Źródło: The Times of Israel/ Polskie Radio