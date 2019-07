Koalicja skrajnej lewicy staje się faktem. Postkomuniści z SLD, tęczowi od Biedronia i marksiści z Razem wspólnie idą do wyborów

– Wiosna, SLD i Lewica Razem podjęły decyzję: chcemy odrobić lekcję demokracji, która nauczyła nas, że lewica wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, kiedy wspólnym blokiem idzie do wyborów – powiedział w piątek lider Wiosny Robert Biedroń informując o wynikach rozmów przedstawicieli tych ugrupowań.

– Stoją dzisiaj przed państwem przedstawiciele i przedstawicielki trzech największych sił politycznych na lewicy – SLD, Partii Razem oraz Wiosny. Te trzy siły polityczne zdecydowały wczoraj (…), że zrobimy ważny krok, wielki krok w kierunku wzmacniania polskiej demokracji – dodawał Biedroń.

– W sobotę powołany zostanie sztab wyborczy bloku Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem), w kolejnych dniach prezentowane mają być kolejne filary programu wyborczego tej formacji – poinformował natomiast Adrian Zandberg (Lewica Razem).

Zandberg, a także liderzy SLD Włodzimierz Czarzasty i Wiosny Robert Biedroń, potwierdzili na piątkowej konferencji prasowej wolę budowy bloku pod nazwą Lewica na jesienne wybory do Sejmu i Senatu.

Jak dodał, programy Lewicy Razem, Wiosny i SLD są sobie bliskie i spójne. – Tak, jak tutaj stoimy z Włodzimierzem Czarzastym, razem Robertem Biedroniem, razem z dziesiątkami działaczek i działaczy polskiej lewicy, wszyscy chcemy jednego: chcemy zbudować w Polsce nowoczesne państwo dobrobytu – zaznaczył Zandberg.

Jak to już bywało w historii, lewica chce wygrać z inną lewicową partią. – Jako Lewica – dogadaliśmy się po to, by wygrać z PiS; zaprosimy do współpracy wszystkie lewicowe partie, stowarzyszenia, organizacje kobiece, fundacje, ruchy miejskie i samorządowców – oświadczył lider SLD, Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty powiedział, że te trzy ugrupowania „dogadały się”, bo chcą wygrać wybory parlamentarne i wygrać z PiS. – Chcemy przedstawić wizję lewicową Polkom i Polakom – podkreślił. Jak poinformował, blok SLD, Wiosny i Lewicy Razem od dzisiaj nazywa się Lewica.

Źródło: PAP