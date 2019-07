Legia Cudzoziemska go nie wychowała. Niemiec skazany na dożywocie za trzy zabójstwa

Pochodzący z Niemiec 53-letni weteran francuskiej Legii zarazem z drugim byłym żołnierzem tej formacji został skazany na dożywotnie więzienie za trzy morderstwa. 25-letni wspólnik za współudział w dwóch zabójstwach.

Niemiecki sąd nie miał wątpliwości, że Jörg Volker Wallberg popełnił zbrodnie i to celem wzbogacenia się. Obaj oskarżeni do końca twierdzili ,że są niewinni i nie przyznali się do tych czynów.

Ciała trzech ofiar zostały odkryte w marcu 2018 r. zakopane na terenie dwóch gospodarstwach rolnych w Niemczech. Ekspertyzy wykazały, że ofiary zostały zabite młotkami, cegłami i nożami.

Pierwsza z ofiar, trzydziestolatek, chciał odzyskać 5000 euro, które legionistą na założenie wspólnej firmy budowlanej. Firma okazała się fikcją, a kiedy stał się zbyt natarczywy, niedoszli wspólnicy go po prostu zabili.

Druga z ofiar to 72-letni sąsiad byłego legionisty, który dał mu pełnomocnictwo do swojego konta, a kiedy się zorientował, że jest okradany… zginął. Trzecia ofiara miała lat 64 lat i mieszkała w tym samym gospodarstwie, co żołnierze i został zabity i okradziony.

Źródło: Actu 17