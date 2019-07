Marszałka Kuchcińskiego z angielskim potyczki. „Jak to się czyta?”. „To w języku angielskim jest” [VIDEO]

Polscy politycy nie przestają nas zaskakiwać. Dobrze zapadła nam w pamięć legendarna znajomość języka angielskiego ze strony króla Europy Donalda Tuska. Tym razem inny polityk, a konkretnie marszałek Sejmu – Marek Kuchciński zasłynął znajomością prostych słów po angielsku.

Amerykańska stawa ACT. 447 JUST potrafi sprawić politykom nie lada problem. Samodzielnie z odczytaniem nazwy nie poradził sobie marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Co prawda bezbłędnie odczytał też przecież niełatwą liczbę – 447, ale już dalej nie poszło. Na nagraniu widać jak Kuchciński wyłącza mikrofon, ale i tak dobrze słychać, iż kieruje swe pytanie do siedzącej obok osoby: „Jak to się czyta?”.

Po szybkiej podpowiedzi odczytuje poprawnie „just”, ale już przy kolejnym słowie „act” Kuchciński postanowił nie korzystać z pomocy. Kuchciński odczytał zatem po kolei a, c, t.

Z pomocą próbował mu przyjść poseł opozycji Sławomir Nitras, który krzyczał „just act! just act!” To w języku angielskim jest. Marszałek pozostał jednak nieugięty i ze stoickim spokojem odparł: Czytamy po polsku.