Pałac Buckingham ujawnił oficjalny zawód Meghan Markle. Tego się nie spodziewaliście

Meghan Markle i książę Harry zdecydowali, że nie będą już prowadzili fundacji charytatywnej The Royal Foundation, którą przed laty wspólnie założyli synowie księżnej Diany. Teraz para książęca Sussex założyła własną organizację. Przy okazji ujawniono oficjalny zawód Meghan.

Meghan i Harry przedstawili nowy zespół, który wybrali przy okazji powstania Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. W oficjalnym oświadczeniu Pałac Buckingham przekazał, że powstała ona 1 lipca.

Meghan i Harry po miesiącach przygotowań przedstawili swoich współpracowników. Nad rozwojem nowopowstałej fundacji będą czuwać m.in. specjalistka od PR-u Sara Latham i Natalie Campbell, przez lata współpracująca z The Royal Foundation.

Przy okazji w oświadczeniu Pałacu Buckingham podano zawody Meghan i Harry’ego. Jak się okazuje, oprócz tytułu Jej Wysokość Księżna Sussex – i dodatkowych: Hrabina Dumbarton Szkocji i Baronowa Kilkeel w Irlandii Północnej – żona Harry’ego dostała także oficjalny zawód.

Z dokumentów wynika, że oficjalnym zawodem Meghan Markle jest Księżniczka Wielkiej Brytanii. Do jej obowiązków należy m.in. reprezentowanie rodziny królewskiej w kraju i za granicą oraz udzielanie poparcia fundacjom i organizacjom charytatywnym. Taki sam zawód kilka lat wcześniej otrzymała Kate Middleton.

