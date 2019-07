Panika w Atenach, ludzie wybiegli na ulice. Silne trzęsienie ziemi w Grecji [FOTO/VIDEO]

– Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 nawiedziło Grecję; jego epicentrum znajdowało się w odległości ok. 20 kilometrów od Aten – podało centrum sejsmologiczne EMSC. Wstrząsy wyczuwalne były w stolicy, gdzie ludzie w biegu opuszczali ulice.

Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach lub szkodach.

Według świadka cytowanego na stronie Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) wstrząs, który nawiedził kraj po godzinie 14 czasu lokalnego (13 w Polsce), był „silny, ale na szczęście niezbyt długi”.

Dotychczas miały miejsce trzy wstrząsy wtórne o sile powyżej 3.0 mag. Najsilniejszy z nich wyniósł 4.4 mag.

#VREAKING: Strong earthquake shakes Athens #Greece, knocks out telecoms in capital pic.twitter.com/JEpipgkJpD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 19, 2019

Bad omen for Greeks: Earthquake in Athens with shattered crosses at Agia Eirini & Monastiraki pic.twitter.com/OyqjnepWp4 — Faléflix™ (@faleflix) July 19, 2019

ด่วน! เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.3 แมกนิทูด ใกล้กับกรุงเอเธนส์ เมืองหลวงประเทศกรีก พบความเสียหายตามตึกที่อยู่อาศัย ไฟฟ้าดับวงกว้างในเมืองหลวง A strong earthquake 5.3 magnitude hit the Greek capital of Athens, causing people to run out into the streets. pic.twitter.com/VjhTtg54zP — Denny (@bancha333) July 19, 2019

A strong #earthquake has hit near the Greek capital – #Athens Institute of Geodynamics gave a preliminary magnitude of 5.1 but U.S. Geological Survey gave it 5.3. Quake struck 2:13 p.m. local time about 26 kilometers north of Athens – The Associated Press https://t.co/Ur9LLn0rTf? pic.twitter.com/kUjpMSGLRW — George Roussos (@baphometx) July 19, 2019

Źródła: PAP/twitter.com